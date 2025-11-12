Парк обновят и благоустроят (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру представили проект реновации парка культуры и отдыха в Южноуральске «Новая энергия „Ю“». Работы стартуют уже в 2026 году, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Южноуральск стал одним из пяти муниципалитетов, который победил в федеральном конкурсе проектов благоустройства малых городов. Обновленный парк станет большим объектом благоустройства с новыми пространствами, со спортивными объектами, с прогулочными дорожками в бору», — отметил Текслер.

Проект одержал победу в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Всего от Челябинской области в конкурсе победили пять проектов — помимо Южноуральска, одержали победу проекты из Снежинска, Аши, Трехгорного и Сима.

Концепция проекта учитывает промышленные достижения, природные ресурсы и историческое наследие Южноуральска. Хотя парк культуры и отдыха и сейчас находится в достойном состоянии благодаря усилиям администрации, его инфраструктура требует обновления. Реновация позволит преобразовать территорию и сделать ее более комфортной для посетителей.

Планируется, что в 2026 году в парке появятся зоны: «Энергия творчества» с входной группой, игровой зоной, сценой, танцплощадкой, аттракционом «Паровоз», платформой с навесом, фотозоной, дополнительной площадью и зоной отдыха; «Энергия спорта», которая будет включать скейт-парк с молодежной зоной, яблоневую аллею, летнюю веранду, парковый павильон, амфитеатр и площадки для райдеров разного уровня подготовки; прогулочная зона в бору «Энергия леса» с площадкой для малышей, зонами отдыха с навесом, малыми архитектурными формами, горкой на естественном склоне, качелями, полосой препятствий, балансиром и арт-объектом «Защитник бора».

В настоящее время уже выбран подрядчик для разработки проектно-сметной документации. Текслер подчеркнул, что регион и в дальнейшем будет оказывать поддержку Южноуральскому округу, как и другим муниципалитетам.