Эксперты назвали самые высокооплачиваемые офисные профессии в ХМАО

Самую высокую зарплату в ХМАО среди офисных работников получают технологи
12 ноября 2025 в 13:55
Технологи и инженеры получают самую большую зарплату среди офисных сотрудников ХМАО

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре самыми высокооплачиваемыми офисными профессиями в 2025 году стали технологи, инженеры и специалисты по охране труда. Об этом агентству URA.RU сообщили эксперты сервиса «Авито Работа».

«По итогам первых десяти месяцев 2025 года технологи зарабатывают в среднем 173 457 рублей в месяц, инженеры — около 146 618 рублей, а специалисты по охране труда — 89 912 рублей. Эти данные получены на основе анализа рыночных предложений по вакансиям с опытом работы от одного до трех лет», — рассказали аналитики агентству URA.RU.

Эксперты отмечают, что реальные доходы могут быть выше и зависят от уровня квалификации, сферы деятельности компании и региона. В рейтинг не вошли профессии, где значительная часть заработка зависит от бонусов и процентов — например, у брокеров и менеджеров по продажам.

Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии в ХМАО. Водителям и машинистам в регионе предлагают зарплату до 400 тысяч рублей.

