Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко похвалила власти ХМАО за успехи в повышении демографии. Губернатор Кухарук и председатель окружной думы Хохряков выступили с докладами, посвященными дням региона в Совете Федерации.

«Рождаемость превышает смертность в Югре в 1,7 раза. Коэффициент рождаемости 1,61 — это выше, чем средний по России, регион стабильно входит в десятку лучших по демографии. За это, Руслан Николаевич, вам и команде отдельные слова благодарности», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента в ходе трансляции заседания.