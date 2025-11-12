Матвиенко похвалила власти ХМАО за успехи в повышении демографии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила губернатора ХМАО за показатели демографии в регионе
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко похвалила власти ХМАО за успехи в повышении демографии. Губернатор Кухарук и председатель окружной думы Хохряков выступили с докладами, посвященными дням региона в Совете Федерации.
«Рождаемость превышает смертность в Югре в 1,7 раза. Коэффициент рождаемости 1,61 — это выше, чем средний по России, регион стабильно входит в десятку лучших по демографии. За это, Руслан Николаевич, вам и команде отдельные слова благодарности», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента в ходе трансляции заседания.
Демография — один из основных показателей успешности региона. «Как вы знаете, президент определил улучшение демографической ситуации в стране как стратегическую, важнейшую задачу. И вы здесь показываете хорошие тенденции», — отметила Матвиенко.
