Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Матвиенко похвалила власти ХМАО за успехи в повышении демографии

12 ноября 2025 в 13:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила губернатора ХМАО за показатели демографии в регионе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила губернатора ХМАО за показатели демографии в регионе

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко похвалила власти ХМАО за успехи в повышении демографии. Губернатор Кухарук и председатель окружной думы Хохряков выступили с докладами, посвященными дням региона в Совете Федерации.

«Рождаемость превышает смертность в Югре в 1,7 раза. Коэффициент рождаемости 1,61 — это выше, чем средний по России, регион стабильно входит в десятку лучших по демографии. За это, Руслан Николаевич, вам и команде отдельные слова благодарности», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента в ходе трансляции заседания.

Демография — один из основных показателей успешности региона. «Как вы знаете, президент определил улучшение демографической ситуации в стране как стратегическую, важнейшую задачу. И вы здесь показываете хорошие тенденции», — отметила Матвиенко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
  • .....
    12 ноября 2025 13:34
    Вот только неизвестно кто рождаемость повышает, но однозначно не титульная нация и не коренные народы
Добавить комментарий
Следующий материал