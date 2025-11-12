На Украине заявили о связи сбежавшего из страны Миндича с экс-главой минобороны Умеровым

На Украине раскрыли, на ком еще может сказаться коррупционный скандал Фото: Илья Московец © URA.RU

На Украине связывают сбежавшего из страны предпринимателя Тимура Миндича с экс-главой министерства обороны Рустемом Умеровым. По данным украинской журналистки Татьяны Николаенко, Миндич мог влиять на Умерова, чтобы обеспечить закупку бракованных бронежилетов у своей фирмы. В приведенных ей материалах дела, есть беседа Умерова с представителем предпринимателя о закупке бронежилетов у компании «Миликон».

«Представитель Миндича просит Умерова „решить этот вопрос“, потому что в него вложено много денег. Умеров обещает оказать содействие», — передает слова Николаенко ТАСС. Кроме того, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании суда по избранию меры пресечения одному из соучастников коррупционной схемы Миндича заявил, что предприниматель оказывал влияние не только на Умерова, но и на экс-министра энергетики Германа Галущенко.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в отношении Умерова в скором времени могут быть также выдвинуты обвинения в коррупции. Это же, по его словам, касается и Галущенко.

Сейчас Рустем Умеров находится в Стамбуле. По его словам, он там находится для участия в переговорах по обмену пленными, которые никем ранее не были объявлены.

Кроме того, украинское издание «Страна» сообщает, что коррупционный скандал может нанести удар и по главе офиса президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку. А также его ставленникам — премьер-министру Юлии Свириденко, главе СБУ Василию Малюку и секретарю Совета нацбезопасности Рустему Умерову.

По мнению издания, если президент Зеленский «сдаст» отстраненного от исполнения обязанностей главу Минюста Германа Галущенко и Миндича, то следующим шагом может стать удар по Василию Ермаку, Малюку (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Юлии Свириденко. «Коалиция» (парламентское большинство в Верховной раде, контролируемое Зеленским) может начать развал подконтрольного президенту парламентского большинства, что приведет к отставке кабинета министров и формированию правительства национального единства

НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура 10 ноября объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании «Энергоатом», а также у Галущенко и Миндича, передает RT. Были опубликованы записи разговоров, сделанные в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.