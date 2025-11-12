Логотип РИА URA.RU
Тюменское правительство с четвертой попытки избавилось от алкогольного актива

В Тюменской области успешно приватизирован алкогольный завод «Бенат»
12 ноября 2025 в 13:30
Крупный актив ушел за 10% рыночной стоимости

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменскому правительству с четвертой попытки удалось избавиться от алкогольного актива, который пытались продать на аукционе с июля. Завод «Бенат» перейдет к новому владельцу, сообщает аукционная площадка.

«Объект аукциона — 99,86% акций завода „Бенат“. Продавец — правительство Тюменской области. Аукцион состоялся, акции проданы за 45,6 миллиона рублей», — сообщает площадка.

Отмечается, что новым владельцем станет некое ООО «Амур». Ранее URA.RU рассказывало обо всех попытках правительства продать производство алкоголя.

