Тюменское правительство с четвертой попытки избавилось от алкогольного актива
Крупный актив ушел за 10% рыночной стоимости
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Тюменскому правительству с четвертой попытки удалось избавиться от алкогольного актива, который пытались продать на аукционе с июля. Завод «Бенат» перейдет к новому владельцу, сообщает аукционная площадка.
«Объект аукциона — 99,86% акций завода „Бенат“. Продавец — правительство Тюменской области. Аукцион состоялся, акции проданы за 45,6 миллиона рублей», — сообщает площадка.
Отмечается, что новым владельцем станет некое ООО «Амур». Ранее URA.RU рассказывало обо всех попытках правительства продать производство алкоголя.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!