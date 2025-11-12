Свердловскому экс-чиновнику вынесли суровый приговор за бесплатную заправку. Фото
Мужчину обвинили по частям 2, 3, 6 статьи 290 УК РФ и части 2 статьи 292 УК РФ
Фото: Владимир Жабриков
Новоуральский горсуд (Свердловская область) вынес приговор экс-специалисту территориального отдела регионального минАПК за покровительство и получение денежных взяток и бесплатные заправки автомобиля в течение девяти лет. Следующие 14 лет он пробудет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«С 2014 года по сентябрь 2023 года осужденный, действуя вопреки интересам службы, получил от представителей поднадзорных ему организаций денежные средства, а также топливную карту, при помощи которой он приобретал дизельное топливо для личного пользования», — пояснили в ведомстве. Общий размер взятки составил 3,4 млн рублей.
Помимо лишения свободы фигуранта оштрафовали на 16,6 млн рублей и запретили работать в органах госвласти на 10 лет. Вместе с этим суд взыскал в доход государства сумму взятки. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
