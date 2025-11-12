Минфин РФ впервые планирует разместить облигации федерального займа в юанях
Ставки купонного дохода и объемы эмиссии станут известны после 2 декабря
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Облигации федерального займа, которые планирует разместить Министерство финансов РФ, будут впервые номинированы в юанях. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.
«Минфин России сообщает о планируемом дебютном размещении государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в китайских юанях», — пишет Минфин. Сбор заявок произойдет 2 декабря 2025 года. После этого будут определены объемы эмиссии и ставки купонного дохода. Приобрести облигации можно будет в китайских юанях или в российских рублях. Организаторы размещения: Сбербанк и «ВТБ Капитал Трейдинг». Газпромбанк станет агентом по размещению.
Ранее стало известно о значительной скидке, с которой торгуются долговые ценные бумаги из-за высокой ключевой ставки. В 2026 году цены облигаций могут вырасти, благодаря чему их держатели смогут получить двойную выгоду. Возможным это станет по мере снижения ставки.
