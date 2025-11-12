Минфин РФ впервые планирует разместить облигации федерального займа в юанях

Ставки купонного дохода и объемы эмиссии станут известны после 2 декабря Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Облигации федерального займа, которые планирует разместить Министерство финансов РФ, будут впервые номинированы в юанях. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.

«Минфин России сообщает о планируемом дебютном размещении государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в китайских юанях», — пишет Минфин. Сбор заявок произойдет 2 декабря 2025 года. После этого будут определены объемы эмиссии и ставки купонного дохода. Приобрести облигации можно будет в китайских юанях или в российских рублях. Организаторы размещения: Сбербанк и «ВТБ Капитал Трейдинг». Газпромбанк станет агентом по размещению.