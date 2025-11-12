Врачи ХМАО спасли пенсионеру руку, отрезанную болгаркой

Пенсионер из ХМАО отрезал руку болгаркой, когда пилил дрова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) врачи спасли руку 66-летнему мужчине, который случайно отрезал себе кисть болгаркой. Он распиливал дрова на даче, но инструмент зацепился за твердый фрагмент в полене. Диск сорвался и почти полностью отрезал мужчине кисть. Об этом сообщили в Сургутской окружной клинической травматологической больнице.

«Пенсионер пилил дрова на даче, использовал болгарку. Инструмент силой рвануло в сторону, и он отрезал левую кисть на уровне запястья. Шесть часов заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 Владимир Кельметр восстанавливал целостность всех поврежденных структур», — сообщила Сургутская травматология в telegram-канале.

Когда пенсионера доставили в больницу, кисть держалась на куске кожи. Операция длилась шесть часов. Врачи использовали микрохирургическую технику. Они сшили сосуды, нервы и сухожилия, чтобы вернуть руке подвижность и чувствительность.

Сразу после операции был риск, что рука не приживется, но этот этап пациент успешно преодолел. Мужчина восстанавливается и проходит курс пассивной гимнастики. По словам врачей, сухожилия срастутся примерно за два месяца, а для восстановления нервов потребуется не менее полугода.