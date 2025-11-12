Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Небо окрасилось во все цвета радуги: кадры завораживающего северного сияния

Северное сияние необычной окраски озарило несколько регионов России
12 ноября 2025 в 15:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Северное сияние необычной окраски озарило несколько регионов России

Северное сияние необычной окраски озарило несколько регионов России

Фото: Вконтакте / Вкратце l Хабаровск!

В среду, 12 ноября, примерно в 07:00, в нескольких регионах России заметили яркое северное сияние. Фотографиями необычного события поделились жители Пермского краяЧелябинской, Ленинградской, Ярославской областей и еще нескольких регионов.

В небе преобладали фиолетовые и розово-красные тона. Наблюдаемый оттенок встречается редко. Он указывает на взаимодействие солнечного ветра с кислородными частицами.

Вероятной причиной необычного свечения северного сияния могла стать наиболее мощная вспышка, произошедшая на Солнце в 2025 году. Ее интенсивность достигла уровня X5.15. Классификация солнечных вспышек осуществляется на основе мощности рентгеновского излучения и включает уровни от A до X. Такие явления нередко сопровождаются выбросами плазмы. URA.RU собрали наиболее яркие кадры прошедшего явления. 

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/11

В Ленинградской области пики сияния наблюдали в интервале с 22 до 2 часов ночи

Фото: Вконтакте / Вкратце l Хабаровск!

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал