Небо окрасилось во все цвета радуги: кадры завораживающего северного сияния

Северное сияние необычной окраски озарило несколько регионов России
В среду, 12 ноября, примерно в 07:00, в нескольких регионах России заметили яркое северное сияние. Фотографиями необычного события поделились жители Пермского края, Челябинской, Ленинградской, Ярославской областей и еще нескольких регионов.
В небе преобладали фиолетовые и розово-красные тона. Наблюдаемый оттенок встречается редко. Он указывает на взаимодействие солнечного ветра с кислородными частицами.
Вероятной причиной необычного свечения северного сияния могла стать наиболее мощная вспышка, произошедшая на Солнце в 2025 году. Ее интенсивность достигла уровня X5.15. Классификация солнечных вспышек осуществляется на основе мощности рентгеновского излучения и включает уровни от A до X. Такие явления нередко сопровождаются выбросами плазмы. URA.RU собрали наиболее яркие кадры прошедшего явления.
В Ленинградской области пики сияния наблюдали в интервале с 22 до 2 часов ночи
