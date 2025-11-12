В Перми хотят расширить льготы на проезд в общественном транспорте

Меры поддержки коснутся студентов, а также детей старше 7 лет, которые еще не поступили в начальную школу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Департамент транспорта администрации Перми выдвинул инициативу по расширению льгот на проезд в общественном транспорте. Предложение предусматривает предоставление льгот студентам, а также детям старше семи лет, которые еще не начали обучение в начальной школе. Данный вопрос рассмотрят на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской Думы.

«Работа над совершенствованием тарифного меню городского транспорта ведется по поручению главы Перми. Сейчас законодательство предусматривает бесплатный проезд в городском транспорте для детей до семи лет, а также для учащихся 1–4 классов — за счет средств городской администрации. Однако существует проблема: когда ребенку исполняется семь лет, но он еще не пошел в школу, право на льготный проезд прекращается. Чтобы устранить этот недостаток, предлагается распространить льготу и на таких дошкольников», — сообщается на сайте мэрии Перми.