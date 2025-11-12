Что известно о тюменском алкозаводе, от которого правительство избавилось лишь с четвертой попытки
На итоговый аукцион заявился всего один участник
Фото: Виктория Аввакумова © URA.RU
Тюменские власти с четвертой попытки сумели продать на аукционе акции алкогольного завода «Бенат». Его впервые выставили на продажу еще в июне, с тех пор провалились три попытки избавиться от обременительного актива, а стоимость акций была снижена на 90%. Что известно о заводе — в материале URA.RU.
Кому принадлежит завод
Генеральным директором завода с октября 2023 года является Роман Никонов. По данным СБИС. он является индивидуальным предпринимателем и не связан с другими бизнес-структурами.
Современный состав учредителей завода в ЕГРЮЛ не указан
Фото: Виктория Аввакумова © URA.RU
А вот сведений о современном составе учредителей в открытых источниках нет. Однако, с учетом, что сейчас правительство решает вопрос о приватизации, а также учитывая, что речь идет о госимуществе региона, можно предположить, что в составе учредителей присутствует как минимум один департамент правительства Тюменской области. Ранее в списках учредителей значились Юрий Кориков, Владимир Войнов, Владимир Кондратенко и Александр Гаркуша. Однако в 2021 году весь квартет покинул списки.
Налоги и финансы
По данным налоговой, в компании в настоящий момент трудится 117 человек. Завод не работает с применением каких-либо специальных налоговых режимов. При этом отмечается наличие недоимки по налоговым сборам: по данным на 10 февраля она составляла 167 миллионов рублей. После этого данные не обновлялись, и сведений об уплате в системе нет.
В 2024 году завод заработал на алкоголе 32,4 миллиона рублей
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Последняя уплаченная сумма налогов по итогам 2023 финансового года составляет 1,48 миллиона рублей. В том же году завод получил прибыль в размере 2,1 миллиона рублей. А уже в 2024 году компании удалось увеличить доходность на 1455% и заработать 32,4 миллиона рублей.
Суды и скандалы
«Бенат» за всю историю своего существования выступил ответчиком по 23 искам, в двух из них речь шла о банкротстве завода. Однако, они завершились для компании без потерь.
Засветиться в скандальных историях «Бенату» не довелось. В течение последних лет он получал поддержку от правительства, а позже попал в списки поставщиков приоритетной продукции во Вьетнам.
История продажи
Первая попытка продать «Бенат» была предпринята в июне. На торги акции завода выставили за «скромную» сумму почти в полмиллиарда рублей. В июле торги были признаны несостоявшимися. Несколько дней спустя стартовала вторая попытка избавиться от непрофильного актива. В этот раз условия торгов позволяли снижать первоначальную цену до 50%. Однако и в этот раз попытка не удалась — на аукцион заявился всего один участник. Третья попытка объявлена 18 августа и закончилась нреудачей 11 сентября, после чего стоимость акций снизили на 90%.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
- Гость12 ноября 2025 14:08Место того чтоб развивать город они все продают.