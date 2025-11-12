Что известно о тюменском алкозаводе, от которого правительство избавилось лишь с четвертой попытки

На итоговый аукцион заявился всего один участник Фото: Виктория Аввакумова © URA.RU

Тюменские власти с четвертой попытки сумели продать на аукционе акции алкогольного завода «Бенат». Его впервые выставили на продажу еще в июне, с тех пор провалились три попытки избавиться от обременительного актива, а стоимость акций была снижена на 90%. Что известно о заводе — в материале URA.RU.

Кому принадлежит завод

Генеральным директором завода с октября 2023 года является Роман Никонов. По данным СБИС. он является индивидуальным предпринимателем и не связан с другими бизнес-структурами.

Современный состав учредителей завода в ЕГРЮЛ не указан Фото: Виктория Аввакумова © URA.RU

А вот сведений о современном составе учредителей в открытых источниках нет. Однако, с учетом, что сейчас правительство решает вопрос о приватизации, а также учитывая, что речь идет о госимуществе региона, можно предположить, что в составе учредителей присутствует как минимум один департамент правительства Тюменской области. Ранее в списках учредителей значились Юрий Кориков, Владимир Войнов, Владимир Кондратенко и Александр Гаркуша. Однако в 2021 году весь квартет покинул списки.

Налоги и финансы

По данным налоговой, в компании в настоящий момент трудится 117 человек. Завод не работает с применением каких-либо специальных налоговых режимов. При этом отмечается наличие недоимки по налоговым сборам: по данным на 10 февраля она составляла 167 миллионов рублей. После этого данные не обновлялись, и сведений об уплате в системе нет.

В 2024 году завод заработал на алкоголе 32,4 миллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Последняя уплаченная сумма налогов по итогам 2023 финансового года составляет 1,48 миллиона рублей. В том же году завод получил прибыль в размере 2,1 миллиона рублей. А уже в 2024 году компании удалось увеличить доходность на 1455% и заработать 32,4 миллиона рублей.

Суды и скандалы

«Бенат» за всю историю своего существования выступил ответчиком по 23 искам, в двух из них речь шла о банкротстве завода. Однако, они завершились для компании без потерь.

Засветиться в скандальных историях «Бенату» не довелось. В течение последних лет он получал поддержку от правительства, а позже попал в списки поставщиков приоритетной продукции во Вьетнам.

История продажи