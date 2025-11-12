В матче приняли участие воспитанники тренера, друзья и члены семьи Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ульяновске прошел «Матч Памяти» футбольного тренера Владимира Афанасьева. В мероприятии приняли участие воспитанники тренера, друзья и члены семьи, сообщили в Минобороны России.

«Тренерская работа для Владимира Афанасьева была не просто профессией, а призванием, служением футболу и своим воспитанникам. Он без остатка отдавался делу воспитания из обычных мальчишек настоящих мужчин, спортсменов и достойных граждан», — отметили в оборонном ведомстве. «Он ушел из жизни, но его дело продолжает жить в каждом из его учеников, в каждом ударе, который он помог отточить, в каждой команде, которую он привел к успеху», — отметила Юлия Афанасьева, дочь выдающегося тренера.

Владимир Афанасьев посвятил жизнь развитию детского и юношеского футбола. Его главным наследием стали не кубки и почетные грамоты, а ученики. Многие из них — уже взрослые и состоявшиеся мужчины, но до сих пор вспоминают его с благодарностью и уважением.

