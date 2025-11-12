Матч памяти футбольного тренера Владимира Афанасьева прошел в Ульяновске. Видео
В матче приняли участие воспитанники тренера, друзья и члены семьи
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ульяновске прошел «Матч Памяти» футбольного тренера Владимира Афанасьева. В мероприятии приняли участие воспитанники тренера, друзья и члены семьи, сообщили в Минобороны России.
«Тренерская работа для Владимира Афанасьева была не просто профессией, а призванием, служением футболу и своим воспитанникам. Он без остатка отдавался делу воспитания из обычных мальчишек настоящих мужчин, спортсменов и достойных граждан», — отметили в оборонном ведомстве. «Он ушел из жизни, но его дело продолжает жить в каждом из его учеников, в каждом ударе, который он помог отточить, в каждой команде, которую он привел к успеху», — отметила Юлия Афанасьева, дочь выдающегося тренера.
Владимир Афанасьев посвятил жизнь развитию детского и юношеского футбола. Его главным наследием стали не кубки и почетные грамоты, а ученики. Многие из них — уже взрослые и состоявшиеся мужчины, но до сих пор вспоминают его с благодарностью и уважением.
Команда для Афанасьева была сплоченным коллективом, настоящей семьей. Этот же принцип — ценность семьи и единства — он прививал и своим детям. После матча дети Владимира Александровича вручили памятные медали участникам, подчеркнув важность семейных ценностей и памяти о своих близких.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.