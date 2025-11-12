Логотип РИА URA.RU
Президент Казахстана прибыл в Совет Федерации

Касым-Жомарт Токаев находится на встрече с Валентиной Матвиенко
12 ноября 2025 в 13:49
Президент Казахстана находится в Совете Федерации на встрече с Валентиной Матвиенко

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

12 ноября 2025 года в рамках государственного визита в Россию президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Совет Федерации. Сейчас начинается его встреча в расширенном составе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале Совета Федерации. Визит направлен на укрепление двусторонних отношений и обсуждение ключевых вопросов сотрудничества между Россией и Казахстаном.

