Президент Казахстана прибыл в Совет Федерации
Президент Казахстана находится в Совете Федерации на встрече с Валентиной Матвиенко
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
12 ноября 2025 года в рамках государственного визита в Россию президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Совет Федерации. Сейчас начинается его встреча в расширенном составе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале Совета Федерации. Визит направлен на укрепление двусторонних отношений и обсуждение ключевых вопросов сотрудничества между Россией и Казахстаном.
