До -15 градусов похолодает в Челябинской области в ближайшие сутки

В ближайшую ночь в Челябинской области резко похолодает
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Челябинской области в ближайшую ночь при прояснении похолодает до -15 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«В Челябинской области 13 ноября температура воздуха ночью составит -5,-10 градусов, при прояснении до -15 градусов, днем потеплеет до -2,+3 градусов. Осадки не прогнозируются, днем возможен ветер с порывами до 14 метров в секунду», — сообщили синоптики регионального Гидрометецентра в telegram-канале.
В Челябинске ночью похолодает до -9 градусов, днем температура поднимется до -2 градусов. Осадки не ожидаются.
Синоптики ранее пообещали челябинцам весеннюю погоду в ноябре. Осадки в регионе не прогнозируются до 19 ноября. Заморозки по ночам будут небольшие — за исключением четверга, сообщили синоптики «Гисметео».
