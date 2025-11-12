Логотип РИА URA.RU
До -15 градусов похолодает в Челябинской области в ближайшие сутки

12 ноября 2025 в 14:07
В ближайшую ночь в Челябинской области резко похолодает

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области в ближайшую ночь при прояснении похолодает до -15 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. 

«В Челябинской области 13 ноября температура воздуха ночью составит -5,-10 градусов, при прояснении до -15 градусов, днем потеплеет до -2,+3 градусов. Осадки не прогнозируются, днем возможен ветер с порывами до 14 метров в секунду», — сообщили синоптики регионального Гидрометецентра в telegram-канале. 

В Челябинске ночью похолодает до -9 градусов, днем температура поднимется до -2 градусов. Осадки не ожидаются. 

Синоптики ранее пообещали челябинцам весеннюю погоду в ноябре. Осадки в регионе не прогнозируются до 19 ноября. Заморозки по ночам будут небольшие — за исключением четверга, сообщили синоптики «Гисметео».

