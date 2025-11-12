До -15 градусов похолодает в Челябинской области в ближайшие сутки

В ближайшую ночь в Челябинской области резко похолодает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области в ближайшую ночь при прояснении похолодает до -15 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«В Челябинской области 13 ноября температура воздуха ночью составит -5,-10 градусов, при прояснении до -15 градусов, днем потеплеет до -2,+3 градусов. Осадки не прогнозируются, днем возможен ветер с порывами до 14 метров в секунду», — сообщили синоптики регионального Гидрометецентра в telegram-канале.

В Челябинске ночью похолодает до -9 градусов, днем температура поднимется до -2 градусов. Осадки не ожидаются.

