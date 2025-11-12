В Перми утвердили планировку территории для строительства развязки у Центрального рынка

Планируется создание четырехполосного движения и широких тротуаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае 10 ноября Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности утвердило документацию, касающуюся планировки территории для возведения транспортной развязки вблизи Центрального рынка в Перми. Информация об этом размещена на официальном сайте министерства.

«В рамках запланированных работ будет проведена реконструкция дорожного полотна протяженностью 2,1 км. Согласно проекту, будет осуществлено увеличение количества полос движения до четырех, а также обустройство тротуаров шириной три метра. Кроме того, в ходе реконструкции будут обновлены трамвайные пути», — сказано в документе.