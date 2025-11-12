В Перми утвердили планировку территории для строительства развязки у Центрального рынка
Планируется создание четырехполосного движения и широких тротуаров
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Пермском крае 10 ноября Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности утвердило документацию, касающуюся планировки территории для возведения транспортной развязки вблизи Центрального рынка в Перми. Информация об этом размещена на официальном сайте министерства.
«В рамках запланированных работ будет проведена реконструкция дорожного полотна протяженностью 2,1 км. Согласно проекту, будет осуществлено увеличение количества полос движения до четырех, а также обустройство тротуаров шириной три метра. Кроме того, в ходе реконструкции будут обновлены трамвайные пути», — сказано в документе.
Для реализации проекта власти планируют изъять земельные участки общей площадью 1,24 га в районе улиц шоссе Космонавтов, Революции, Пушкина и Попова. В списке подлежащих изъятию объектов — 50 позиций, включая некоторые сооружения, расположенные на территории самого рынка.
