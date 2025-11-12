Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Перми утвердили планировку территории для строительства развязки у Центрального рынка

Пермские власти утвердили проект реконструкции развязки возле Центрального рынка
12 ноября 2025 в 14:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Планируется создание четырехполосного движения и широких тротуаров

Планируется создание четырехполосного движения и широких тротуаров

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае 10 ноября Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности утвердило документацию, касающуюся планировки территории для возведения транспортной развязки вблизи Центрального рынка в Перми. Информация об этом размещена на официальном сайте министерства.

«В рамках запланированных работ будет проведена реконструкция дорожного полотна протяженностью 2,1 км. Согласно проекту, будет осуществлено увеличение количества полос движения до четырех, а также обустройство тротуаров шириной три метра. Кроме того, в ходе реконструкции будут обновлены трамвайные пути», — сказано в документе. 

Для реализации проекта власти планируют изъять земельные участки общей площадью 1,24 га в районе улиц шоссе Космонавтов, Революции, Пушкина и Попова. В списке подлежащих изъятию объектов — 50 позиций, включая некоторые сооружения, расположенные на территории самого рынка.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал