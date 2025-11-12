Власти ХМАО заручились поддержкой Совфеда РФ на финансирование мегапроектов

В Совете Федерации прошли Дни ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО заручились поддержкой Совета Федерации на финансирование мегапроектов. Об этом на заседании верхней палаты парламента сообщила спикер Валентина Матвиенко, трансляция велась на сайте Совфеда

«На заседаниях профильных комитетов был подготовлен проект постановления палаты о поддержке социально-экономического развития округа. В него включен уже ряд объектов, по которым федеральная поддержка необходима в первую очередь. Мы с руководством Югры доработаем его с учетом прозвучавших сегодня в докладах главы региона и председателя областной думы предложений, конечно же, обеспечим его полную реализацию», — уточнила Матвиенко.

Ранее округ в рамках Дней Югры в СФ просил выделить деньги на строительство дорог, соединяющих Югру со Свердловской областью и Ямалом, реконструкцию двух аэропортов (Нижневартовск и Ханты-Мансийск), капремонт и строительство социальных и культурных объектов, а также расширить льготы по налогу на дополнительный доход нефтяникам, разрабатывающим месторождения с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Окончательное обсуждение законопроекта о субсидиях для Югры с поправками пройдет на следующем заседании Совфеда.

