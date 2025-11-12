Пермские власти объявили о сносе здания по адресу дачи основателя университета Мешкова

Дачу Мешкова никто не тронет - сносят строения бывшего детского лагеря Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми ищут подрядчика для сноса здания по адресу ул. Кировоградская, 178. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. По этому же адресу, как указано на сайте Городского центра охраны памятников, находится объект культурного наследия регионального значения «Дача на набережной». Этот дом известен всем как дача, принадлежащая ранее меценату и основателю Пермского университета Николаю Мешкову. Однако, как заверили URA.RU в ГЦОП, старинному зданию ничего не угрожает.

Адрес ул. Кировоградская, 178 объединяет в себе большую территорию заброшенного детского лагеря «Фортуна». Он перестал работать в 2010 году, а дача Мешкова находится на его территории. Под снос готовится одно из зданий лагеря. «Старые строения лагеря действительно планомерно идут под снос. Это делается для безопасности, в том числе противопожарной. Сама же дача Мешкова находится под охраной. Сейчас объект законсервирован, есть план по его реконструкции», — рассказал URA.RU заместитель директора по техническим вопросам Городского центра охраны памятников Александр Мистрюков.

Минувшим летом проект реконструкции дачи Мешкова одобрила государственная историко-культурная экспертиза. Сейчас смета проходит проверку госэкспертизы. Когда все формальные процедуры будут завершены, ГЦОП выйдет с инициативой выделить на реставрацию бюджетные деньги. По словам Мистрюкова, и проект, и сами работы по восстановлению дома сложны. Если восстановить деревянный сруб здания — не проблема, то воссоздание резных наличников, других резных элементов фасада и кровли нетипичной архитектуры потребует индивидуальной, фактически ручной работы.

