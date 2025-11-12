Магнитная буря достигнет практически высшей отметки Фото: Создано в Midjourney

Сильная магнитная буря накроет Ханты-Мансийский округ 12 и 13 ноября. Об этом сообщается на сайте «Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ».

«Магнитная буря достигнет своего пика ночью с 12 на 13 ноября. Специалисты оценивают показатели магнитосферы на уровень G4 (очень сильная буря), что совсем недалеко до самой верхней планки — экстремального шторма (G5)», — сказано на сайте.

Атмосфера нормализуется к середине дня 14 ноября. При этом новая волна геомагнитного излучения накроет югорчан к концу месяца — 25 и 26 ноября, однако по прогнозу астрономов сила магнитной бури достигнет лишь нижней отметки G1.

