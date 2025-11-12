Логотип РИА URA.RU
Природа

Новое землетрясение случилось возле Екатеринбурга

Под свердловским селом Шайдуриха случилось землетрясение
12 ноября 2025 в 14:11
Подземные толчки случились два дня назад

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Третье за последнюю неделю землетрясение произошло под селом Шайдуриха (Невьянский ГО, Свердловская область). Подземные толчки зафиксировали 10 ноября, следует из каталога сейсмических событий Казахстанского национального центра данных.

По данным специалистов, землетрясение случилось примерно в 75 километрах от Екатеринбурга позавчера в 15:58 по местному времени или в 10:58 по Гринвичу. Его магнитуда составила 3,6 балла — среднее и не представляет опасности.

За последние семь дней в регионе зафиксировали еще два землетрясения. Первое произошло 3-го числа возле поселка Левиха, а второе — 6-го под поселком Лесоразработки.

