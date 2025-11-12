Из столицы азиатской страны запустят прямые рейсы в Россию

AirAsia планирует в течение полугода запустить прямые рейсы в Россию Фото: Илья Московец © URA.RU

Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia планирует запустить прямые рейсы по маршруту Бангкок-Москва в течение ближайших шести месяцев. Об этом сообщил председатель правления авиакомпании Тони Фернандес в ходе международного туристического форума Tourise в Эр-Рияде.

«Сейчас мы работаем со страховыми компаниями, решая вопросы оплаты. Первый маршрут, который мы рассматриваем для запуска в течение следующих шести месяцев, — это рейсы между Бангкоком и Москвой», — заявил глава перевозчика в беседе с ТАСС.

AirAsia видит большой потенциал для развития туризма между Россией и странами Юго-Восточной Азии и намерена активно продвигать российское направление. Фернандес подчеркнул, что Россия может предложить многое жителям Азиатско-Тихоокеанского региона, и компания планирует стимулировать интерес к поездкам в Россию, а также привлекать россиян в страны Юго-Восточной Азии.

