Из столицы азиатской страны запустят прямые рейсы в Россию
AirAsia планирует в течение полугода запустить прямые рейсы в Россию
Фото: Илья Московец © URA.RU
Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia планирует запустить прямые рейсы по маршруту Бангкок-Москва в течение ближайших шести месяцев. Об этом сообщил председатель правления авиакомпании Тони Фернандес в ходе международного туристического форума Tourise в Эр-Рияде.
«Сейчас мы работаем со страховыми компаниями, решая вопросы оплаты. Первый маршрут, который мы рассматриваем для запуска в течение следующих шести месяцев, — это рейсы между Бангкоком и Москвой», — заявил глава перевозчика в беседе с ТАСС.
AirAsia видит большой потенциал для развития туризма между Россией и странами Юго-Восточной Азии и намерена активно продвигать российское направление. Фернандес подчеркнул, что Россия может предложить многое жителям Азиатско-Тихоокеанского региона, и компания планирует стимулировать интерес к поездкам в Россию, а также привлекать россиян в страны Юго-Восточной Азии.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что возможность возобновления прямого авиасообщения между Россией и Японией рассматривается авиакомпаниями двух стран. По словам политика, окончательное решение будет принято с учетом позиции японского правительства, которое согласовывает свои действия с партнерами по G7 и США.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.