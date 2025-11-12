Погибли все военные, что были на борту: последняя информация о крушении турецкого самолета

Следовали выясняют, что могло стать причиной крушения самолета Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS

На границе Грузии и Азербайджана 10 ноября разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. На борту находились 20 человек, они все погибли. По одной из версий, самолет перевозил военных, которые участвовали в параде в Баку, посвященном годовщине окончания войны 2020 года. Что известно о ситуации — в материале URA.RU.

Самолет упал в трудной местности

Сразу же после крушения началась поисковая операция. Работы шли в труднодоступном горном районе грузинского муниципалитета Сигнахи (регион Кахетия), в пяти километрах от азербайджанской границы. Использовались вертолеты.

Подробности катастрофы

Рассматривается версия, что самолет упал из-за детонации боеприпасов Фото: AP/TASS

На борту было 20 военных вместе с экипажем, никто не выжил. По данным Грузинской аэронавигационной службы, самолет вылетел с военной базы в Азербайджане и пропал с радаров через 27 минут, вскоре после входа в воздушное пространство Грузии. Экипаж не подавал сигнала бедствия.

Перед вылетом самолет находился в аэропорту Гянджи около двух часов. Экипаж проводил необходимые технические проверки и подготовку. В течение этого времени доступ к воздушному судну был ограничен, все меры безопасности соблюдались.

Почему самолет рухнул