Погибли все военные, что были на борту: последняя информация о крушении турецкого самолета
Следовали выясняют, что могло стать причиной крушения самолета
Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/TASS
На границе Грузии и Азербайджана 10 ноября разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. На борту находились 20 человек, они все погибли. По одной из версий, самолет перевозил военных, которые участвовали в параде в Баку, посвященном годовщине окончания войны 2020 года. Что известно о ситуации — в материале URA.RU.
Самолет упал в трудной местности
Сразу же после крушения началась поисковая операция. Работы шли в труднодоступном горном районе грузинского муниципалитета Сигнахи (регион Кахетия), в пяти километрах от азербайджанской границы. Использовались вертолеты.
Подробности катастрофы
Рассматривается версия, что самолет упал из-за детонации боеприпасов
Фото: AP/TASS
На борту было 20 военных вместе с экипажем, никто не выжил. По данным Грузинской аэронавигационной службы, самолет вылетел с военной базы в Азербайджане и пропал с радаров через 27 минут, вскоре после входа в воздушное пространство Грузии. Экипаж не подавал сигнала бедствия.
Перед вылетом самолет находился в аэропорту Гянджи около двух часов. Экипаж проводил необходимые технические проверки и подготовку. В течение этого времени доступ к воздушному судну был ограничен, все меры безопасности соблюдались.
Почему самолет рухнул
По неподтвержденной информации телеканала NTV, на борту могли находиться военные Турции, Грузии и Азербайджана, предположительно участвовавшие в параде в Баку. Версия, что самолет атаковали, не подтверждается — отсутствуют следы внешнего воздействия. Основная причина крушения — техническая неисправность или неправильное закрепление груза. Также и не исключается, что могла произойти детонация боеприпасов. Точная причина будет установлена позднее во время расследования.
