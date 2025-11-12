Токаев заявил, что его визит в РФ выводит отношения стран на новый уровень
Токаев назвал визит в РФ прорывом для союзнических отношений
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его текущий визит в Россию имеет особое значение для вывода союзнических отношений между странами на качественно новый уровень. Соответствующее заявление он сделал во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
«Считаю свой визит в РФ особенно важным, он выводит союзнические отношения стран на новый уровень», — подчеркнул Токаев в ходе переговоров. Переговоры с председателем Совфеда стали частью официальной программы визита казахстанского лидера в Россию. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Валентина Матвиенко со своей стороны отметила стратегический характер отношений между Москвой и Нур-Султаном. Она подтвердила заинтересованность России в дальнейшем укреплении партнерства.
Визит президента Казахстана в Россию 11–12 ноября — очередное событие в рамках многопланового сотрудничества стран. Россия и Казахстан являются партнерами в рамках ЕАЭС, ШОС и ОДКБ. На встрече планируется обсудить все сферы взаимодействия, включая нефтегазовый сектор, о чем ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.