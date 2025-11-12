Продуктами от VK Tech стали пользоваться в четыре раза больше клиентов

Выручка VK Tech за девять месяцев 2025 года выросла на 39% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания VK Tech, которая занимается разработкой корпоративного ПО, поделилась финансовыми результатами за январь-сентябрь 2025 года. Согласно отчету, выручка компании выросла на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 10,7 миллиарда рублей. Также сообщается о росте числа клиентов практически в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе VK Tech.

«Выручка выросла на 38,9% год к году до 10,7 миллиарда рублей. Наиболее динамичный рост показали бизнес-приложения (+94,7% год к году) и сервисы продуктивности VK WorkSpace (+63,5% год к году)», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. Количество клиентов VK Tech увеличилось в четыре раза и достигло 26,8 тысячи человек.

Доход от повторяющихся платежей вырос в два раза и составил более 75% от общего объема. Наибольший вклад в выручку внесли облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace — на них пришлось 73% доходов за девять месяцев 2025 года. Прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации составила 1,5 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю достигла 13,9%.

Успехи компании обусловлены увеличением клиентской базы и реализацией крупных проектов с известными российскими компаниями. «VK Tech реализует стратегию, основанную на развитии продуктов-лидеров рынка и комбинации всех моделей поставки нашего ПО. Это позволяет создавать IT-экосистему для каждого клиента под его конкретные задачи», — заявил гендиректор VK Tech Павел Гонтарев. Среди партнеров компании — «Газпром», «АВТОВАЗ», ВТБ, «ДОМ.РФ», «Почта России», «Северсталь», Lamoda и другие крупные игроки рынка.

Ключевыми продуктами VK Tech являются облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace — на их долю пришлось 73% выручки за период с января по сентябрь 2025 года. За девять месяцев этого года выручка от направления «Облачная платформа» увеличилась на 25,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла четырех миллиардов рублей. В частности, выручка от продаж по модели On-Cloud выросла на 33,4%. Также за этот период количество проектов, реализованных на базе публичного облака, возросло на 14,6% по сравнению с девятью месяцами 2024 года.

Направление «Сервисы продуктивности» продемонстрировало более значительный рост: за девять месяцев 2025 года выручка увеличилась на 63,5% и составила 3,8 миллиарда рублей. Основной вклад в этот показатель внесло трехкратное увеличение доходов от продаж в формате On-Cloud. Кроме того, средняя ежемесячная аудитория активных пользователей платных учетных записей (по модели On-Cloud) выросла на 89,5%.

Выручка направления «Дата-сервисы» за девять месяцев 2025 года достигла 1,3 миллиарда рублей. Направление «Бизнес-приложения» также показало существенный рост: выручка увеличилась на 94,7% и составила 1,6 миллиарда рублей. Такой результат стал возможен благодаря тому, что продажи в формате On-Premise выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.