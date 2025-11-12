Минобороны показало эмблему новых беспилотных войск

Войска беспилотных систем РФ получили официальную символику Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министерство обороны России утвердило официальную символику для нового рода войск — войск беспилотных систем. Эмблема со скрещенными стрелой и мечом, дополненными крылатой микросхемой, была представлена в видеоотчете о работе подразделений. Об этом сообщил заместитель начальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов.

«Создание в ВС РФ нового рода войск завершено, определена структура, созданы органы военного управления на всех уровнях, сформированы штатные полки и другие подразделения», — заявил Иштуганов, передает ТАСС. На новой эмблеме изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой и звездой в месте перекрестья. Символика сочетает традиционные военные атрибуты с современными технологическими элементами, отражая специфику нового рода войск.

В представленном Минобороны РФ видео демонстрируется работа расчетов FPV-дронов «Воган-15» подразделения войск беспилотных систем. На кадрах зафиксировано уничтожение пикапа с личным составом ВСУ в районе Купянского.

По данным военного ведомства, на вооружении подразделений состоят комплексы с беспилотными летательными аппаратами различного назначения, а также комплексы наземного и морского базирования. Формирование полноценной структуры войск беспилотных систем завершено на всех уровнях.