Агентства начали предлагать пермякам стоматологические туры в Китай

12 ноября 2025 в 14:31
Туристам обещают оплатить проживание и питание

Фото: Анна Серкова © URA.RU

Жителям Перми стали продавать стоматологические туры в клинику китайского города Хэйхэ. По словам организатора путешествия, лечение зубов там дешевле, чем в России. Такая информация опубликована на сайте бесплатных объявлений.

«Тур к стоматологу в Китай на 4-6 дней. Экономия составляет 60% по сравнению с аналогичными услугами в России. Организация и сопровождение туристов в Хэйхэ из Благовещенска», — сказано в объявлении.

Корреспондент URA.RU связался с менеджером туристической компании, организующей стоматологические поездки в Китай. Там пояснили, что стоимость тура зависит от длительности поездки и предпочтений клиента. Если турист планирует поставить более четырех имплантов или восьми виниров, то клиника оплатит проживание, завтраки и трансфер из Благовещенска в Хэйхэ. В прайсе сказано, что стоимость одного импланта начинается от 3,4 тысячи юаней, это около 39 тысяч рублей, а коронки — от 4,8 тысячи юаней или 54,8 тысячи рублей.

