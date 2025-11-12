Песков: Путин и Токаев посетят Большой театр

Песков рассказал о планах президентов РФ и Казахстана посетить театр Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев примут участие в ряде мероприятий, включая посещение Большого театра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вечером два президента посетят Большой театр», — сообщил Песков журналистам, рассказывая о планах глав двух государств. Его слова передает Корреспондент URA.RU.

Песков также отметил, что в рамках государственного визита Токаева в Россию на 12 ноября запланированы церемония встречи, переговоры президентов, заседание форума межрегионального сотрудничества в режиме ВКС. Заключительной частью станет государственный обед, который глава РФ даст в честь высокого гостя. В ходе визита также ожидается подписание внушительного пакета документов.

Ранее Токаев прибыл в Москву. Правительственный борт приземлился в аэропорту Внуково-2 11 ноября. В честь его прибытия организовали почетный караул гарнизона Москвы и военный духовой оркестр.