В Тюмени взлетели цены на мандарины
Средняя цена килограмма по Тюмени составляет 255 рублей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюмени за месяц стоимость килограмма мандаринов выросла почти на 4%. Об этом сообщили аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр».
«В Тюмени в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем стоимость мандарин выросла на 3,7%. Средняя стоимость килограмма в местных магазинах составляет 255 рублей», — сообщают аналитики.
Цены были проанализированы в федеральных и региональных торговых сетях Тюменской области. В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений.
Ранее агентство писало о том, что экономисты прогнозируют рост цен на мандарины к Новому году до 20%. Средняя цена килограмма уже выше на 3% по сравнению с прошлым годом.
