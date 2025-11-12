Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Тюмени взлетели цены на мандарины

Мандарины в Тюмени за месяц подорожали на 3,7%
12 ноября 2025 в 14:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Средняя цена килограмма по Тюмени составляет 255 рублей

Средняя цена килограмма по Тюмени составляет 255 рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени за месяц стоимость килограмма мандаринов выросла почти на 4%. Об этом сообщили аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

«В Тюмени в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем стоимость мандарин выросла на 3,7%. Средняя стоимость килограмма в местных магазинах составляет 255 рублей», — сообщают аналитики.

Цены были проанализированы в федеральных и региональных торговых сетях Тюменской области. В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений.

Продолжение после рекламы

Ранее агентство писало о том, что экономисты прогнозируют рост цен на мандарины к Новому году до 20%. Средняя цена килограмма уже выше на 3% по сравнению с прошлым годом.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал