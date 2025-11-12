В Тюмени взлетели цены на мандарины

Средняя цена килограмма по Тюмени составляет 255 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени за месяц стоимость килограмма мандаринов выросла почти на 4%. Об этом сообщили аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

«В Тюмени в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем стоимость мандарин выросла на 3,7%. Средняя стоимость килограмма в местных магазинах составляет 255 рублей», — сообщают аналитики.

Цены были проанализированы в федеральных и региональных торговых сетях Тюменской области. В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений.

