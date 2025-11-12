Суд не снял арест с имущества проблемного машзавода в Пермском крае

Предприятие оспаривало действия судебных приставов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края не удовлетворил иск АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) о снятии ареста с части имущества предприятия. Информация об этом содержится в документе, опубликованном на портале «Электронное правосудие».

«Заявление было подано АМЗ 28 июля 2025 года. Завод оспаривал действия Федеральной службы судебных приставов, которая в рамках исполнительного производства наложила арест на ряд объектов предприятия. Исполнительное производство было инициировано Агентством по страхованию вкладов (АСВ) — кредитором АМЗ. АСВ является правопреемником Роспромбанка, который обанкротился. Задолженность завода перед банком составляет более 141 млн рублей», — сказано в материалах дела.

Уточняется, что под арест попали объекты, которые имеют важное значение для работы предприятия. В их числе: четырехэтажный инженерный корпус с мансардой, производственный цех с административно-бытовыми помещениями, два земельных участка на улице Войкова. Кадастровая стоимость арестованных объектов составляет около 48,3 млн рублей.

