Песков: диалог с представителем Стармера не получил развития
По словам Пескова, диалог не получил продолжения
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Несмотря на наличие контакта между Россией и Великобританией, дальнейшее развитие диалога не состоялось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Там действительно был контакт. Контакт действительно имел место, но диалог не получил продолжения», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь пояснил, что в ходе общения наблюдалось явное желание собеседника рассказать о позиции европейских стран, в то время как интереса к восприятию и обсуждению позиции России практически не было.
Согласно информации, опубликованной в газете Financial Times со ссылкой на источники, советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался неофициально установить канал связи с Кремлем, минуя США. Как отмечается в материале, состоялся единичный телефонный разговор между советником по национальной безопасности и помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым.
