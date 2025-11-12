Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Песков: диалог с представителем Стармера не получил развития

12 ноября 2025 в 14:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам Пескова, диалог не получил продолжения

По словам Пескова, диалог не получил продолжения

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Несмотря на наличие контакта между Россией и Великобританией, дальнейшее развитие диалога не состоялось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там действительно был контакт. Контакт действительно имел место, но диалог не получил продолжения», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь пояснил, что в ходе общения наблюдалось явное желание собеседника рассказать о позиции европейских стран, в то время как интереса к восприятию и обсуждению позиции России практически не было.

Согласно информации, опубликованной в газете Financial Times со ссылкой на источники, советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался неофициально установить канал связи с Кремлем, минуя США. Как отмечается в материале, состоялся единичный телефонный разговор между советником по национальной безопасности и помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал