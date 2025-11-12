Песков: диалог с представителем Стармера не получил развития

Несмотря на наличие контакта между Россией и Великобританией, дальнейшее развитие диалога не состоялось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там действительно был контакт. Контакт действительно имел место, но диалог не получил продолжения», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь пояснил, что в ходе общения наблюдалось явное желание собеседника рассказать о позиции европейских стран, в то время как интереса к восприятию и обсуждению позиции России практически не было.