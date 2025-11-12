Москва надеется на дальнейшее сотрудничество с Ереваном, несмотря на появившуюся сегодня информацию от Службы внешней разведки РФ, что Армения собирается перейти на закупки украинского зерна и таким образом поддержать Киев. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, несмотря на то что заявления СВР никогда не бывают голословными, отношения России и Армении развиваются.

«Что касается сообщений СВР, они никогда не бывают голословными... Но мы продолжаем развивать наши отношения [с Арменией], будет делать это и дальше. Конаткы на высшем уровне осуществляются», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, не утеряно ли доверие к Еревану. Он отметил, что в Кремле надеются на продолжение сотрудничества с Арменией.