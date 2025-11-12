Песков: в Европе начинают осознавать масштабы воровства киевского режима
Песков прокомментировал украинский коррупционный скандал
В Европе и США начинают осознавать масштабы воровства средств киевским режимом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это становится очевидным все большему числу людей.
«Мы полагаем, что и в европейских столицах, и в США обратили внимание. <...> Эти страны все лучше и лучше начинают осознавать, что значительная часть денег разворовывается киевским режимом», — заявил Песков, отмечая, что все больше и больше начинают это понимать. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) осуществило ряд обысков. Они прошли у бывшего министра энергетики и экс-министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом».
Кроме того, депутат Верховной Рады Ярослав Железняк проинформировал о проведении обысков у Тимура Миндича — бизнесмена и соратника президента Украины Владимира Зеленского. По сведениям украинских СМИ, перед проведением обысков Миндич был в срочном порядке вывезен за пределы страны. Что еще известно о сбежавшем бизнесмене и его роли в руководстве Украиной — в материале URA.RU.
