Песков: в Европе начинают осознавать масштабы воровства киевского режима

Песков прокомментировал украинский коррупционный скандал Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Европе и США начинают осознавать масштабы воровства средств киевским режимом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это становится очевидным все большему числу людей.

«Мы полагаем, что и в европейских столицах, и в США обратили внимание. <...> Эти страны все лучше и лучше начинают осознавать, что значительная часть денег разворовывается киевским режимом», — заявил Песков, отмечая, что все больше и больше начинают это понимать. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) осуществило ряд обысков. Они прошли у бывшего министра энергетики и экс-министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом».

Продолжение после рекламы