Легендарный балет «Щелкунчик» вернется на сцену Мариинского театра: когда пройдут показы

Балет ежегодно ставят в Мариинском театре Санкт-Петербурга Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Легендарный балет «Щелкунчик» возвращается на сцену Мариинского театра. Показы пройдут в Санкт-Петербурге со 2 декабря 2025 года по 13 января 2026-го. Билеты на мероприятие поступили в продажу 11 ноября и пока еще есть в наличии. Подробнее о балете, истории его создания и показах в декабре и январе — в материале URA.RU.

Когда пройдут показы «Щелкунчика»

Мариинский театр объявил о старте продаж билетов на балет «Щелкунчик» 11 ноября. Цены, как обычно, отличаются в зависимости от расположения и даты покупки: чем дальше от начала показа, тем дешевле. В наличии места в партере, бенуаре, бельетаже и на трех ярусах.

Показы балета будут проходить на протяжении всего декабря и январских праздников. Первый спектакль состоится во вторник, 2 декабря, в 19:00 по московскому времени. В воскресенье, 14 декабря, будет впервые проведено два показа: в 13 и 19 часов. Далее двойные сеансы распространятся на оба выходных, а 31 декабря вечернее время сдвинется на 18:00.

В январские каникулы продолжится практика двойных показов: дневные сеансы пройдут также в 13:00, а вечерние состоятся в 18:00. Закроет программу «Щелкунчика» финальный балет, который покажут во вторник, 13 января, в 19:00.

Первый спектакль состоится во вторник, 2 декабря, в 19:00 Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Продолжительность балета составляет 2 часа 45 минут. Спектакль идет с двумя антрактами. Возрастная категория — 6+. Музыку к мероприятию написал Петр Ильич Чайковский, в качестве литературной основы лежит либретто балетмейстера Мариуса Петипа, созданного по сказке немецкого писателя Эрнеста Гофмана. Состав исполнителей балета пока не объявлен.

После начала продаж появились сообщения о сбое в работе сайта. Как пояснили «Фонтанке» в администрации театра, ресурс не выдержал большого наплыва желающих купить билеты, начал зависать и медленно загружаться. Специалисты провели технические работы, прежде всего, на электронных сервисах театра. В настоящее время сайт работает.

История создания балета «Щелкунчик»

Основой либретто послужила адаптация сказки, выполненная в 1844 году Александром Дюма-отцом. Произведение вышло под названием «История Щелкунчика» и стало самостоятельной интерпретацией оригинального текста Гофмана. Хотя Дюма сохранил общий ход событий, его версия существенно отличалась по духу и деталям: острота и мрачность оригинала уступили место мягкому, сказочно-символическому повествованию, что отразилось и в либретто будущего балета.

История «Щелкунчика» — это не только путь музыкального шедевра Чайковского, но и отражение смены эпох, эстетик и смыслов в русском балете.

Первый «Щелкунчик» появился в 1892 году. Тогда внимание уделяли не столько цельному сюжету, сколько красоте танцевальных сцен и визуальному великолепию. Критик Волынский вспоминал, что в этой постановке «все кипело на сцене — тихим плеском фигур, детским смехом, радостью и мгновенными огорчениями». В Советском Союзе этот вариант исчез из репертуара, но память о нем сохранилась как о воплощении праздничной безмятежности.

В 1920-е годы, когда искусство искало новые формы, ленинградский хореограф Федор Лопухов представил собственное, авангардное прочтение «Щелкунчика». В его спектакле не было места классической гармонии: танец приобрел акробатические черты, появились шпагаты, речитативы и пластические эксперименты. Лопухов стремился подчеркнуть трагические оттенки музыки Чайковского, но публика и критики встретили новаторство настороженно — слишком резким оказался разрыв с традицией.

В 1934 году зрителям представили новый «Щелкунчик» — постановку Василия Вайнонена Фото: Wikipedia / Public Domain

В 1934 году зрителям представили новый «Щелкунчик» — постановку Василия Вайнонена, ставшую одной из самых долговечных в истории балета. Хореограф стремился избавиться от наивных деталей старого сценария и создать более реалистичное повествование. «Сценарий Петипа не удовлетворял меня отсутствием реалистической трактовки первого акта и налетом сусальности», — писал он. Вайнонен увидел в музыке Чайковского мечты девочки, которой снятся чудеса, и воплотил их в танце, сохранив при этом торжественность классики.

«Щелкунчик» Вайнонена, созданный на основе традиций XIX века, с развернутыми ансамблями, Вальсом снежинок, па-де-де и дивертисментом характерных танцев, стал образцом классического стиля. Его хореографическое богатство и гармония формы обеспечили спектаклю удивительную сценическую судьбу. Уже более восьмидесяти лет он остается в репертуаре — сегодня его исполняют и звезды Мариинского театра, и студенты Академии русского балета имени Вагановой.

Премьера первого «Щелкунчика»

Премьера балета «Щелкунчик» в постановке Льва Иванова состоялась 6 (18) декабря 1892 года на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В тот вечер публика увидела двойную премьеру — вместе с балетом была представлена опера Чайковского «Иоланта». За дирижерским пультом стоял Риккардо Дриго, сценографию создали Михаил Бочаров и Константин Иванов, а костюмы были выполнены по эскизам директора Императорских театров Ивана Всеволожского и художника Евгения Пономарева.

Премьера балета «Щелкунчик» в постановке Льва Иванова состоялась 6 (18) декабря 1892 года Фото: Wikipedia / Public Domain

В главных партиях выступили ведущие артисты Мариинской сцены: Сергей Легат в роли Щелкунчика, Антониетта Дель-Эра в образе феи Драже, Павел Гердт — в партии Принца Коклюша, а Тимофей Стуколкин сыграл Дроссельмейера. Роль его племянницы Марианны исполнила Лидия Рубцова. Детские персонажи — Клара и Фриц — были доверены ученикам младших классов Петербургского театрального училища Станиславе Белинской и Василию Стуколкину, которые завершили обучение семь лет спустя, в 1899 году.