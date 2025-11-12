Власти предсказали, сколько тюменцев будут нищими к концу года

У тех, кто находится за чертой бедности, не хватает средств на базовые покупки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К концу 2025 года число тюменцев, находящихся за чертой бедности, ожидается на уровне 10,1% от общей численности населения региона. Такие данные опубликованы на сайте правительства Тюменской области.

«По итогам 2025 года темпы роста реальных располагаемых доходов населения снизятся до 3,5% к уровню 2024 года, что обусловлено замедлением роста заработной платы, которая является основным источником доходов населения. Уровень жизни населения напрямую влияет на уровень бедности, который по итогам 2025 года составит 10,1% от общей численности», — говорится в документе.

Чертой бедности, традиционно, считается размер доходов, равный прожиточному минимуму. В Тюменской области он составляет 17 733 рубля на душу населения. То есть к концу года более 10% жителей региона не будут иметь такой суммы для удовлетворения своих базовых потребностей.

Продолжение после рекламы

По последним доступным данным на сайте Росстата, в Тюменской области по итогам переписи проживали 1 602 977 человек. То есть ниже уровня бедности, предположительно, будут находиться почти 162 тысячи человек.