Тюменцам пророчат небывалую магнитную бурю
Возбуждение магнитосферы достигнет отметки в девять баллов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Тюменскую область накроет сильнейшая магнитная буря. Она начнется ближе к полуночи с 12 на 13 ноября, сообщает лаборатория солнечной астрономии института РАН.
«Геомагнитный индекс в Тюмени к полуночи с 12 на 13 ноября достигнет восьми баллов и будет снижаться крайне медленно. В зеленую зону ниже четырех баллов показатель перейдет только к концу дня 13 ноября», — говорится в сообщении лаборатории.
Такой показатель специалисты лаборатории характеризуют как «очень сильная магнитная буря». В предыдущий раз возбуждение магнитосферы в Тюменской области отмечали 7 ноября.
