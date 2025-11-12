Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Тюменцам пророчат небывалую магнитную бурю

В Тюменской области прогнозируют магнитные бури силой до восьми баллов 13 ноября
12 ноября 2025 в 14:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Возбуждение магнитосферы достигнет отметки в девять баллов

Возбуждение магнитосферы достигнет отметки в девять баллов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Тюменскую область накроет сильнейшая магнитная буря. Она начнется ближе к полуночи с 12 на 13 ноября, сообщает лаборатория солнечной астрономии института РАН.

«Геомагнитный индекс в Тюмени к полуночи с 12 на 13 ноября достигнет восьми баллов и будет снижаться крайне медленно. В зеленую зону ниже четырех баллов показатель перейдет только к концу дня 13 ноября», — говорится в сообщении лаборатории.

Такой показатель специалисты лаборатории характеризуют как «очень сильная магнитная буря». В предыдущий раз возбуждение магнитосферы в Тюменской области отмечали 7 ноября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал