Тюменцам пророчат небывалую магнитную бурю

Тюменскую область накроет сильнейшая магнитная буря. Она начнется ближе к полуночи с 12 на 13 ноября, сообщает лаборатория солнечной астрономии института РАН.

«Геомагнитный индекс в Тюмени к полуночи с 12 на 13 ноября достигнет восьми баллов и будет снижаться крайне медленно. В зеленую зону ниже четырех баллов показатель перейдет только к концу дня 13 ноября», — говорится в сообщении лаборатории.