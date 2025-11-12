Диана Арбенина приехала на гастроли в ХМАО Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» выступили в Ханты-Мансийске (ХМАО) при полном аншлаге. Фанаты делятся в соцсетях видеороликами с концерта.

«Ханты-Мансийск! Удивительные люди! Мы вернемся», — написала Арбенина в своем telegram-канале.

В комментариях под постом певицы зрители рассказали о своих впечатлениях. «Шикарное выступление. Хотела поехать в другой город на концерт, но обнаружила, что вы едите к нам», — говорится в одном из сообщений. Вслед за Ханты-Мансийском Арбенина сегодня выйдет на сцену и в Сургуте. На момент публикации билеты остаются в продаже.

В 2023 году гастроли Арбениной в ХМАО оказались под угрозой. Местные активисты добивались отмены концерта в Сургуте путем петиции в окружные силовые ведомства. В своем обращении они ссылались на открытые источники, которые якобы подтверждали антивоенную позицию вокалистки «Ночных снайперов». Тогда на фоне скандала концерт все-таки состоялся.

