Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

Арбенина собрала полный зал фанатов на концерте в Ханты-Мансийске. Видео

12 ноября 2025 в 15:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Диана Арбенина приехала на гастроли в ХМАО

Диана Арбенина приехала на гастроли в ХМАО

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» выступили в Ханты-Мансийске (ХМАО) при полном аншлаге. Фанаты делятся в соцсетях видеороликами с концерта.

«Ханты-Мансийск! Удивительные люди! Мы вернемся», — написала Арбенина в своем telegram-канале.

В комментариях под постом певицы зрители рассказали о своих впечатлениях. «Шикарное выступление. Хотела поехать в другой город на концерт, но обнаружила, что вы едите к нам», — говорится в одном из сообщений. Вслед за Ханты-Мансийском Арбенина сегодня выйдет на сцену и в Сургуте. На момент публикации билеты остаются в продаже.

В 2023 году гастроли Арбениной в ХМАО оказались под угрозой. Местные активисты добивались отмены концерта в Сургуте путем петиции в окружные силовые ведомства. В своем обращении они ссылались на открытые источники, которые якобы подтверждали антивоенную позицию вокалистки «Ночных снайперов». Тогда на фоне скандала концерт все-таки состоялся.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем выступлении рок-группы «КняZz» в Сургуте. Музыкальный коллектив основал вокалист из «Короля и Шута» Андрей Князев. Концерт будет сопровождаться видеорядом с 3D эффектами.

Материал из сюжета:

Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал