Матвиенко наградила губернатора ХМАО и спикера окружной думы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила губернатору ХМАО Руслану Кухаруку и председателю думы Югры Борису Хохрякову благодарности за вклад в развитие региона и совершенствование законодательства. Также они получили памятные вымпелы в честь Дней Югры.

«За многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Югры благодарность Председателя Совета Федерации вручается Руслану Николаевичу Кухаруку. За вклад в развитие парламентаризма и совершенствование законодательства благодарность объявляется Борису Сергеевичу Хохрякову», — объявили на заседании Совета Федерации.