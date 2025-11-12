Логотип РИА URA.RU
Матвиенко наградила губернатора ХМАО и спикера окружной думы

12 ноября 2025 в 14:46
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила губернатору ХМАО Руслану Кухаруку и председателю думы Югры Борису Хохрякову благодарности за вклад в развитие региона и совершенствование законодательства. Также они получили памятные вымпелы в честь Дней Югры.

«За многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Югры благодарность Председателя Совета Федерации вручается Руслану Николаевичу Кухаруку. За вклад в развитие парламентаризма и совершенствование законодательства благодарность объявляется Борису Сергеевичу Хохрякову», — объявили на заседании Совета Федерации.

Ранее URA.RU писало, что Матвиенко встретилась с губернатором ХМАО в личном кабинете. Встреча состоялась в рамках Дней Югры в Совфеде с 10 по 12 ноября.

