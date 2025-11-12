Воробьев приехал в больницу к Глебу Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице девятилетнего Глеба, который потерял пальцы в результате взрыва на детской площадке в Красногорске. Мальчик сейчас находится в Детском центре имени Л. М. Рошаля. Информацию о визите предоставил сам глава региона.

«Навестил 9-летнего Глеба, который пострадал на детской площадке в Красногорске. Сейчас он под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Состояние мальчика тяжелое — после шестичасовой операции медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев.

Губернатор отметил, что возбуждено уголовное дело, а расследование взяла под контроль прокуратура. Глава Московской области выразил благодарность медикам за оперативность и профессионализм, а также заверил, что власти окажут всю необходимую помощь семье мальчика. В ходе визита Воробьев пообщался с Глебом и выразил надежду на его скорейшее выздоровление.

