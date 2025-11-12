Московский губернатор пришел в больницу к мальчику, потерявшему пальцы после взрыва. Видео
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице девятилетнего Глеба, который потерял пальцы в результате взрыва на детской площадке в Красногорске. Мальчик сейчас находится в Детском центре имени Л. М. Рошаля. Информацию о визите предоставил сам глава региона.
«Навестил 9-летнего Глеба, который пострадал на детской площадке в Красногорске. Сейчас он под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Состояние мальчика тяжелое — после шестичасовой операции медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев.
Губернатор отметил, что возбуждено уголовное дело, а расследование взяла под контроль прокуратура. Глава Московской области выразил благодарность медикам за оперативность и профессионализм, а также заверил, что власти окажут всю необходимую помощь семье мальчика. В ходе визита Воробьев пообщался с Глебом и выразил надежду на его скорейшее выздоровление.
Девятилетний Глеб пострадал в Красногорске, когда поднял предмет, который был замаскирован под подарочную упаковку и содержал взрывное устройство с прикрепленной к нему купюрой. В результате детонации, произошедшей в руках мальчика, он получил травмы — ему оторвало пальцы. Один из свидетелей происшествия оказал пострадавшему первую медицинскую помощь. Еще один очевидец собрал фрагменты травмированной конечности и передал их сотрудникам скорой помощи. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.
