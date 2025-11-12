С приходом холодов увеличилось число фейков о заболеваниях
Новый опасный вирус оказался уже известным возбудителем заболеваний
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
С началом сезона холодов и ростом количества заболеваний в интернете появилась волна фейков о болезнях. Обнаружение нового опасного вируса и еще одного штамма COVID-19 опровергает URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению недостоверной информации.
С наступлением холодного времени года возрастает количество заболеваний. На фоне этого появляется большое количество недостоверных данных о болезнях. Так, в интернете получила широкое распространение информация о том, что в России был обнаружен новый опасный респираторно-синцитиальный вирус. Эта инфекция якобы часто может приводить к тяжелым последствиям и грозить госпитализацией. Однако на самом деле упоминаемый вирус является возбудителем инфекций, который уже знаком медицине. «Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), упоминаемый в ряде сообщений СМИ, не является „новым вирусом“. РСВ — хорошо известный и широко распространенный возбудитель острых респираторных заболеваний», — приводит комментарий Роспотребнадзора URA.RU.
В сентябре текущего года в соцсетях распространялась информация о появлении нового штамма коронавируса. По утверждениям авторов этого фейка, из-за большого числа заболевших была организована горячая линия. Однако тогда Роспотребнадзор заявлял о низком уровне заболеваемости. Упоминаемая горячая линия, в свою очередь, является ежегодной мерой. Она направлена на профилактику гриппа и ОРВИ.
