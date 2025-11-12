Песков заявил, что в Кремле осведомлены о коррупционном скандале на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Информация о датах визита российского лидера Владимира Путина в Индию будет обнародована позднее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сегодня глава государства снова проведет переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомарт Токаевым, на которых будет подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве между странами. Эти и другие заявления Пескова — в материале URA.RU.

Про визит Путина в Индию

Дмитрий Песков отметил, что даты визита Владимира Путина в Индию будут объявлены позже. По данным Росконгресса, президент планирует участвовать в Российско-индийском форуме 4–5 декабря. Ожидается, что Путин примет участие в пленарном заседании, посвященном расширению взаимной торговли и выходу индийских компаний на российский рынок.

Про коррупционный скандал на Украине

Что касается коррупционного скандала на Украине, Песков подчеркнул, что в Кремле безусловно обратили на это внимание, как в США и в Европе. По его словам, страны, которые являются активными донорами киевского режима, все лучше и лучше начинают осознавать, что значительная часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков разворовывается киевским режимом.

Про поездку Умерова в Стамбул и обмен пленными

Отвечая на вопрос о возможной отправке российской делегации в Стамбул для обсуждения обмена пленными, о котором говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, Песков сообщил, что ему нечего сказать по этому поводу. Таким образом, он воздержался от каких-либо комментариев относительно участия России в этих переговорах.

Про отказ Армении от поставок российского зерна

Комментируя информацию Службы внешней разведки (СВР) РФ об отказе Армении от российского зерна в пользу украинского, Песков заявил, что сообщения ведомства никогда не бывают голословными. При этом он подчеркнул, что Россия продолжает развивать взаимодействие с Ереваном как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных процессов, и намерена делать это и дальше. Песков отметил частые контакты на высшем уровне и обширную повестку двустороннего сотрудничества, выразив надежду на его продолжение.

Про покушение на митрополита Тихона

Представитель Кремля также заявил, что Россия не сообщала Штатам о попытке Киева сорвать переговорный процесс между странами. Так он прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона, которую накануне предотвратили сотрудники ФСБ. По данным ведомства, этим Украина хотела помешать переговорному процессу Москвы и Вашингтона.

Про связь помощника Стармера с Кремлем

На вопрос, правда ли, что советник британского премьера Джонатан Пауэлл пытался через помощника президента РФ Юрия Ушакова наладить контакт с Кремлем, Песков ответил утвердительно, заявив, что такая попытка действительно была. Однако он добавил, что разговор дальше не продвинулся. По его словам, британская сторона в основном хотела высказать свою точку зрения, но совершенно не собиралась слушать, что говорит Россия. Поскольку нормального диалога не получилось, общение на этом и закончилось.

График Путина

Песков сообщил, что сегодня в Кремле с государственным визитом находится президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Программа визита очень насыщенная. После полудня запланирована официальная церемония встречи, затем состоятся переговоры президентов как один на один, так и с участием делегаций. Лидеры также примут участие в форуме межрегионального сотрудничества по видеосвязи.

Главным итогом визита станет подписание целого пакета важных документов. Самый значимый из них — это декларация о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Песков, отвечая на вопрос URA.RU отметил, что Москва придает большое значение подписанию декларации с Астаной.

