В Кургане начали готовиться к Новому году

Мэр Кургана Науменко рассказал о подготовке к Новому году
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Администрация Кургана начала подготовку к Новому году. В городе разработают единую новогоднюю концепцию, которая будет использоваться для украшения общественных пространств, отдаленных микрорайонов и объектов торговли. Об этом сообщил мэр города Антон Науменко в своем tg-канале.
«Чтобы наши улицы, общественные пространства, отдаленные микрорайоны, объекты торговли создавали праздничное настроение курганцам, была разработана единая новогодняя концепция. Будем рекомендовать ее бизнесу в оформлении своих объектов, а также использовать в украшении города», — написал глава Кургана.
Науменко уточнил, что подготовка к празднику идет полным ходом: еженедельно проводятся совещания, на которых обсуждают различные аспекты празднования — от украшения города до организации концертных программ. Особое внимание уделят оформлению центральной площади, которая в новогодние праздники станет главной площадкой города. Новогодняя символика появится на баннерах, медиаэкранах, остановках общественного транспорта и автобусах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на центральной площади имени В.И. Ленина ведутся подготовительные работы к празднованию Нового года. Там установят елку и зальют каток за более чем 15 млн рублей.
Фото: tg-канал Антон Науменко
