В Перми в выставочном комплексе PRO EXPO 12 января открылась 31-я межрегиональная выставка-форум «Медфарм». Гостей и участников ждет насыщенная программа: лекции, семинары, спецпроекты и многое другое. Компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новоалтайска и Перми представят современное медицинское оборудование.

«Гости выставки могут пройти скрининг: определить уровень сахара и холестерина в крови, узнать свой биологический возраст и, как итог, получить консультацию медицинского специалиста. Здесь же можно сдать кровь на анализ, чтобы узнать свой ВИЧ-статус», — рассказали корреспонденту URA.RU участники мероприятия. Особое внимание посетителей привлекли надувные внутренние органы человека: сердце, желудок и даже прямая кишка, внутри которых каждый может сделать селфи. О том, как проходит первый день работы выставки — в фотогалерее URA.RU.