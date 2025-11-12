Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

Узнать свой биологический возраст и сделать селфи в прямой кишке: в Перми открылась выставка «Медфарм». Фото

Российские производители покажут в Перми новейшее медицинское оборудование
12 ноября 2025 в 15:26
Выставка-форум "Медфарм" будет работать три дня

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми в выставочном комплексе PRO EXPO 12 января открылась 31-я межрегиональная выставка-форум «Медфарм». Гостей и участников ждет насыщенная программа: лекции, семинары, спецпроекты и многое другое. Компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новоалтайска и Перми представят современное медицинское оборудование.

«Гости выставки могут пройти скрининг: определить уровень сахара и холестерина в крови, узнать свой биологический возраст и, как итог, получить консультацию медицинского специалиста. Здесь же можно сдать кровь на анализ, чтобы узнать свой ВИЧ-статус», — рассказали корреспонденту URA.RU участники мероприятия. Особое внимание посетителей привлекли надувные внутренние органы человека: сердце, желудок и даже прямая кишка, внутри которых каждый может сделать селфи. О том, как проходит первый день работы выставки — в фотогалерее URA.RU.

Ежегодная межрегиональная выставка-форум «Медфарм» начала свою работу в Перми

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

