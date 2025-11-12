Катерина Шпица бесплатно выступит на масштабном Фестивале Пермского искусства
Катерина Шпица прочтет стихи Юрия Живаго
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Фестиваль Пермского искусства объединит на своих площадках музыкантов, художников, поэтов, театральные труппы и других творцов. За две недели горожан ждет масса мероприятий. Российская кинозвезда Катерина Шпица, которая не теряет связи с малой родиной, выступит на фестивале с музыкально-поэтическим спектаклем «Стихи Юрия Живаго» (6+).
«Стихи Юрия Живаго будут прочтены актрисой театра и кино Катериной Шпицей под музыку русских композиторов в исполнении камерного оркестра „Орфей“. „Стихотворения Юрия Живаго“ — поэтический цикл, являющийся семнадцатой, заключительной частью романа Бориса Пастернака „Доктор Живаго“», — говорится на сайте фестиваля. Спектакль запланирован на 6 декабря.
Главный замысел фестиваля — собрать творцов, живущих или родившихся в Перми. Через их призму восприятия родной земли организаторы хотят познакомить всех с пермскими композиторами, писателями, поэтами, художниками, режиссерами, исполнителями и артистами. Вход на все мероприятия бесплатный. Требуется лишь регистрация на сайте фестиваля.
