Катерина Шпица бесплатно выступит на масштабном Фестивале Пермского искусства

Катерина Шпица прочтет стихи Юрия Живаго Фото: Роман Наумов © URA.RU

Фестиваль Пермского искусства объединит на своих площадках музыкантов, художников, поэтов, театральные труппы и других творцов. За две недели горожан ждет масса мероприятий. Российская кинозвезда Катерина Шпица, которая не теряет связи с малой родиной, выступит на фестивале с музыкально-поэтическим спектаклем «Стихи Юрия Живаго» (6+).

«Стихи Юрия Живаго будут прочтены актрисой театра и кино Катериной Шпицей под музыку русских композиторов в исполнении камерного оркестра „Орфей“. „Стихотворения Юрия Живаго“ — поэтический цикл, являющийся семнадцатой, заключительной частью романа Бориса Пастернака „Доктор Живаго“», — говорится на сайте фестиваля. Спектакль запланирован на 6 декабря.