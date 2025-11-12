«Квартал 95», где шутил Зеленский, высказались о сбежавшем из страны Миндиче

Зеленский раньше выступал в студии «Квартал 95» Фото: Официальный сайт президента Украины

События, связанные с украинским предпринимателем Тимуром Миндичем, который подозревается в участии в схеме масштабной коррупции в сфере энергетики и выехал за границу, не имеют отношения к деятельности студии «Квартал 95». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Миндич имеет юридическую связь со студией. Кроме того, в «Квартал 95» раньше шутил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас в публичном пространстве много информации, связанной с одним из совладельцев Студии „Квартал 95“, который оказался в центре внимания. Эти события не имеют отношения к работе студии, ее контенту или команде», — написали на странице компании в одной из соцсетей. В сообщении подчеркивается, что совладелец не участвует в работе студии и не влияет на контент и решения команды.

Предпринимателя с Украины Тимура Миндича называют руководителем преступной организации, которая занималась масштабным отмыванием средств, в частности через НАЭК «Энергоатом». Организация была разоблачена в рамках операции НАБУ/САП «Мидас». В заявлении студии фамилия совладельца не упоминается, однако в информационном пространстве в последние дни обсуждались именно события, связанные с Миндичем.

