Тюменские культурные проекты получат поддержку президента
Гранты дадут музыкальным и танцевальным коллективам
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Тюменские культурные проекты попали в списки Президентского фонда культурных инициатив. Гранты от фонда получат 15 проектов, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«Регион вошел в число лидеров по числу отобранных проектов. Сумма грантовой поддержки составит более 23,9 млн рублей, еще 27 млн рублей победители привлекут в качестве софинансирования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что победители должны будут реализовать свои проекты с 1 июня 2026 по 31 декабря 2027 года. Ранее URA.RU рассказало о необычном туристическом проекте, который получал грантовую поддержку.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!