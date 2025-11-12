Логотип РИА URA.RU
Тюменские культурные проекты получат поддержку президента

Культурные инициативы из Тюменской области получат гранты президентского фонда
12 ноября 2025 в 14:53
Гранты дадут музыкальным и танцевальным коллективам

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Тюменские культурные проекты попали в списки Президентского фонда культурных инициатив. Гранты от фонда получат 15 проектов, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«Регион вошел в число лидеров по числу отобранных проектов. Сумма грантовой поддержки составит более 23,9 млн рублей, еще 27 млн рублей победители привлекут в качестве софинансирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что победители должны будут реализовать свои проекты с 1 июня 2026 по 31 декабря 2027 года. Ранее URA.RU рассказало о необычном туристическом проекте, который получал грантовую поддержку.

