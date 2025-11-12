«Поцелуй Иуды»: отказалась ли Армения от российского зерна ради Украины и что происходит с поставками

По данным СВР, Армения рассчитывает на компенсацию от ЕС за переход к дорогостоящему украинскому зерну Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Армения планирует отказаться от закупок российского зерна в пользу более дорогого украинского, рассчитывая на компенсацию разницы в стоимости из средств Евросоюза. Такой информацией поделились в Службе внешней разведки (СВР). В пресс-бюро СВР подчеркнули, что со стороны Армении это выглядит как символический «поцелуй Иуды», намекая на библейское предательство.

Как отметили в разведслужбе, для Еревана смена позиции по зерновым поставкам — это дело принципа. Выгоды с этого особенно нет, так как украинское зерно банально дороже российского. В свою очередь в Армении также высказались об этой ситуации, заявив, что не намерены отказываться от российских поставок. Подробнее о поставках российского зерна в целом и Армении в частности — в материале URA.RU.

Армения готова переплачивать за украинское зерно

Согласно информации СВР России, Армения планирует сократить закупки российского зерна в пользу более дорогого украинского, рассчитывая на компенсацию разницы в цене от Европейского союза. В ведомстве расценили этот шаг как политически мотивированный, направленный на демонстрацию поддержки Киева и дистанцирование от Москвы.

Продолжение после рекламы

Отмечается, что украинское зерно обходится более чем в полтора раза дороже российского. По данным СВР, Ереван надеется, что Брюссель возместит дополнительные расходы, что позволит одновременно решить три задачи: обеспечить Армению зерном, поддержать Украину и создать напряженность в российско-армянских отношениях, передает информацию Sputnik Армения. Критическим вопросом остается источник финансирования. В СВР предположили, что ЕС рассматривает возможность использования замороженных российских активов, однако Бельгия, где размещены основные средства, блокирует такое решение.

Пашинян опроверг планы Армении по замене российского зерна украинским

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил решительный протест в связи с заявлением СВР России о вероятном отказе Еревана от закупок российского зерна, передает РБК. Руководитель правительства подчеркнул, что подобная информация не соответствует действительности, отметив, что «такого не может быть».

Россия начала железнодорожные поставки зерна в Армению через Азербайджан

Незадолго до информации от СВР, Минсельхоз России, наоборот, сообщил о первой успешной поставке зерна в Армению по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана. Согласно данным ведомства, в начале ноября в Армению доставлена партия пшеницы объемом в тысячу тонн из Ульяновской области. Зерно было отгруженно компанией «Грейн Гейтс» при содействии ОАО «РЖД».

В министерстве пояснили, что ранее экспорт в Армению осуществлялся преимущественно автомобильным транспортом и морскими путями через грузинские порты. Развитие нового направления позволит увеличить объемы поставок в страны Южного Кавказа, сообщает РИА Новости. Отмечается, что Армения ежегодно импортирует 450-500 тысяч тонн зерна, практически полностью обеспечиваясь за счет российских поставок.

Возобновление железнодорожного сообщения стало возможным после снятия Азербайджаном ограничений на грузовые перевозки в Армению — соответствующие договоренности были достигнуты в октябре при посредничестве России. Это первые прямые железнодорожные поставки российской сельхозпродукции в Армению с начала 1990-х годов, что позволит снизить логистические затраты и повысить стабильность снабжения.

Премиальное качество российского зерна

Заместитель министра экономики Армении Эдгар Закарян в парламенте сообщил о различиях в качестве зерна, поставляемого разными маршрутами. По его данным, российские железнодорожные поставки соответствуют высоким стандартам, тогда как казахстанское зерно относится к четвертой категории качества.

Продолжение после рекламы

В соответствии с информацией, предоставленной Министерством транспорта Российской Федерации, до конца января 2026 года ожидается транспортировка 132 вагонов с российской пшеницей по маршруту, проходящему через территории Азербайджана и Грузии.

Россия сохраняет зерновое лидерство на армянском рынке

Согласно данным министерства экономики Армении, Россия сохранила доминирующие позиции в зерновом импорте республики, обеспечив в 2022 году 99,9% от общего объема поставок. Тогда в страну было ввезено 533,6 тысяч тонн зерновых, включая 379 тысяч тонн пшеницы, 57,5 тысяч тонн ячменя и 97,1 тысяч тонн кукурузы.

В ведомстве отметили, что 2022 год стал рекордным по объемам российских зерновых поставок за последние пять лет, при этом экспортные ограничения в рамках ЕАЭС не повлияли на динамику сотрудничества, сообщает телеканал «Царьград». Показатели значительно превысили годовую потребность Армении, которая оценивается в 527 тысяч тонн зерна.

И укрепляла позиции на мировом рынке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее отмечал организацию поставок российских товаров, включая зерно, через территорию Азербайджана. На этом фоне Россия в целом демонстрировала устойчивые результаты зернового экспорта как пару лет, отправив в 2021/22 годах 11,5 млн тонн сельхозпродукции в 122 страны.

В целом география поставок российского зерна охватывает ключевые регионы: Ближний Восток с лидирующими позициями Турции, африканские государства с возобновившимися поставками в Алжир и Египет, азиатский регион с растущим спросом Казахстана и страны ЕС. На тот момент Армения также увеличила импорт ячменя при сокращении закупок пшеницы.

В 2024 году экспорт зерна из РФ достиг исторического максимума в 72 млн тонн. Основными потребителями стали Египет — 11,1 млн тонн, Турция — 7,2 млн тонн, Иран — 5,6 млн тонн, Саудовская Аравия — 4,6 млн тонн, Бангладеш — 3,9 млн тонн.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев также сообщал о значительных успехах российского агропромышленного комплекса, отметив, что собранный урожай зерна превысил 140 млн тонн в бункерном весе, передают «Ведомости». На недавней стратегической сессии по развитию аграрного сектора он подчеркивал, что Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в продовольствии и последовательно укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами.