Операция была частью действий, направленных на обеспечение безопасности в регионе
Российские войска завершили зачистку Сухого Яра в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские войска завершили зачистку от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Операция была частью военных действий, направленных на обеспечение безопасности в регионе и стабилизацию обстановки.
Ранее сообщалось, что на красноармейском направлении удалось завершить окружение Димитрова (Мирнограда). Окружение города стало возможным после того, как подразделения, наступающие со стороны Родинского и северо-восточной окраины Покровска (бывшего Красноармейска), смогли вытеснить противника из укрепленного опорного пункта, расположенного севернее кладбища. Боевые действия разворачивались непосредственно в черте Мирнограда — в микрорайонах Восточный, Западный и Молодежный, а также на северных подступах к городу. Кроме того, шли бои за населенные пункты Лысовка и Сухой Яр, которые находятся около Мирнограда.
