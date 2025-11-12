ВС РФ зачистили Сухой Яр в ДНР

Ранее сообщалось, что на красноармейском направлении удалось завершить окружение Димитрова (Мирнограда). Окружение города стало возможным после того, как подразделения, наступающие со стороны Родинского и северо-восточной окраины Покровска (бывшего Красноармейска), смогли вытеснить противника из укрепленного опорного пункта, расположенного севернее кладбища. Боевые действия разворачивались непосредственно в черте Мирнограда — в микрорайонах Восточный, Западный и Молодежный, а также на северных подступах к городу. Кроме того, шли бои за населенные пункты Лысовка и Сухой Яр, которые находятся около Мирнограда.