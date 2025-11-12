Топ-единороссы вступили в борьбу за мандат Госдуму от Карелии

Политэлиты начали делить округов в Госдуму от Карелии Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Карелии началось противоборство между двумя политическими тяжеловесами: 78-летняя депутат Госдумы Валентина Пивненко против спикера местного заксобрания Элиссана Шандаловича. Оба претендуют на избрание в новый созыв Госдумы в 2026 году и заручились поддержкой элит.

По словам источников URA.RU, близких к местным властям, губернатор Артур Парфенчиков отправил фамилии двух статусных политиков на согласование в ЦИК «Единой России». Помимо Пивненко и Шандаловича в списке есть еще две фамилии, отмечает источник. При этом первые считаются наиболее вероятными претендентами.

Подобные списки в ЦИК ЕР направили всех регионы страны. От руководства ЕР была установка — обеспечить внутрипартийную конкуренцию. Этим некоторые инсайдеры объясняют попадание в список и Пивненко, и Шандаловича. При это некоторые собеседники агентства выразили удивление, что у спикера заксобрания хватило смелости и самостоятельности объявить о намерениях избираться.

Однозначного фаворита в борьбе за мандат нет. Пивненко работает в Госдуме уже шесть созывов и имеет обширные связи на федеральном уровне. Она впервые баллотировалась в парламент в 1999 году, была доверенным лицом Путина. Шандалович же почти 10 лет возглавляет заксобрание Карелии. По данным агентства, он прошел согласования и получил поддержку в полпредстве СЗФО.

«Шандалович проявил самостоятельность и смелость, продемонстрировав готовность идти в Госдуму. Но как публичный политик он слабее. При этом и вокруг Пивненко есть негативный фон — избиратели от нее устали», — сказал руководитель Центра политических и социальных исследований Карелии Анатолий Цыганков.

Политолог склоняется к тому, что губернатор Парфенчиков поддержит Пивненко, имеющий большой опыт работы на федеральном уровне. «Думаю, на сегодняшний день руководство республики в лице губернатора и секретаря отделения ЕР Парфенчикова больше ориентируются на Пивненко. Это ощущается по взаимной деятельности губернатора и депутата. Пивненко увеличила количество публичных контактов с Парфенчиковым», — полагает эксперт.