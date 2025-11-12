В ЯНАО зафиксирован первый случай гриппа
Врачи выявили первый случай заболевания гриппом
Фото: Илья Московец © URA.RU
Медики зафиксировали первый случай заболеваемостью гриппом на Ямале. Вирус обнаружили у вахтового сотрудника, сообщили в telegram-канале окружного управления Роспотребнадзора.
«За текущую неделю зарегистрирован первый случай заболевания гриппом вахтового работника в городе Новый Уренгой. Диагноз подтвержден лабораторно, по результатам исследования у заболевшего выделен сезонный штамм гриппа А H3N2. Заболевший взрослый не был привит против гриппа», — говорится в сообщении.
Там добавили, что за 45 недель в ЯНАО зарегистрировали 2821 случай ОРВИ. Из них 1809 у детей. Госпитализированы были 72 человека, из которых 57 дети.
Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказывал, что на Ямале случаи заболевания гриппом зафиксированы не были. Также доктор объяснил, как по симптомам отличить грипп от коронавируса.
