В ЯНАО зафиксирован первый случай гриппа

Врачи выявили первый случай заболевания гриппом Фото: Илья Московец © URA.RU

Медики зафиксировали первый случай заболеваемостью гриппом на Ямале. Вирус обнаружили у вахтового сотрудника, сообщили в telegram-канале окружного управления Роспотребнадзора.

«За текущую неделю зарегистрирован первый случай заболевания гриппом вахтового работника в городе Новый Уренгой. Диагноз подтвержден лабораторно, по результатам исследования у заболевшего выделен сезонный штамм гриппа А H3N2. Заболевший взрослый не был привит против гриппа», — говорится в сообщении.

Там добавили, что за 45 недель в ЯНАО зарегистрировали 2821 случай ОРВИ. Из них 1809 у детей. Госпитализированы были 72 человека, из которых 57 дети.

