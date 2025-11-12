ВС РФ поразили инфраструктуру ВСУ
12 ноября 2025 в 14:44
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате военных действий войска РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает Минобороны.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал