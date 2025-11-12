Логотип РИА URA.RU
МО РФ: 1 150 военных потеряли ВСУ за сутки

12 ноября 2025 в 14:46
Фото: © URA.RU

За прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли примерно 1 150 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны.

